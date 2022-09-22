Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС будет расширена - Гросси

23:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МАГАТЭ намерено в ближайшие дни расширить состав миссии на Запорожской АЭС. Об этом заявил в среду на брифинге на полях Генеральной Ассамблеи ООН гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

«Мы собираемся расширить миссию, увеличить ее в ближайшие дни», — сказал он.