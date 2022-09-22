Никто не лишит РФ важной роли, которую она играет в ООН — глава МИД Китая

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никто не может лишить Россию той важной роли, которую она играет в ООН, заявил в среду глава МИД Китая Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Я очень рад снова видеть вас, мой дорогой друг. Мы буквально только что встречались в Самарканде. Прежде всего хочу поприветствовать вас и поздравить с тем, что вы все-таки приехали в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира ООН. Хотя ООН и расположена в США, но сама ООН принадлежит всем нам. Россия — постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права», — сказал Ван И.