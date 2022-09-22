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ЕС как можно скорее введет новые санкции против РФ из-за референдумов — Боррель

10:00 22.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ЕС как можно скорее введут новые санкции против России из-за планируемого проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях; Брюссель продолжит оказывать Киеву военную поддержку. Об этом заявил в среду на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД сообщества.

«Дополнительные ограничительные меры против России будут введены незамедлительно, как можно скорее в координации с нашими партнерами, — сказал Боррель. — <…> Мы продолжим поддерживать усилия Украины путем поставок военной техники, насколько это потребуется».

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