Вучич напомнил о прецеденте Косова в связи с вопросом территориальной целостности Украины

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич напомнил, выступая в среду на 77-й сессии Генассамблеи ООН, о прецеденте Косова в связи с вопросом территориальной целостности Украины.

"Сербия поддерживает территориальную целостность всех стран ООН, в том числе Украины. Но правда заключается в том, что территориальная целостность Сербии была нарушена, а Сербия никого не атаковала, никакую другую суверенную страну, об этом мало кто говорит. Я хотел бы задать вопрос лидерам многих стран, ответьте, какова разница между суверенитетом и территориальной целостностью Украины и Сербии? Во втором случае было серьезное вопиющее нарушение, а вы международно признали это и придали легитимность, по крайней мере некоторые из вас", - заявил Вучич.

Президент Сербии напомнил, что республика никогда не нарушала суверенитет и территориальную целостность какой-либо страны, но "это не помешало 19 богатым суверенным странам - членам НАТО совершить нападение на нашу страну, подорвать суверенитет без согласия СБ ООН".

Вучич привел слова Мартина Лютера Кинга о том, что несправедливость в одном месте приводит к несправедливости везде. "Принцип нерушимости границ должен распространяться на все страны", - подчеркнул президент.