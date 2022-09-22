Генерал Ходжес заявил, что США могут уничтожить Черноморский флот
10:20 22.09.2022 Источник: Lenta.ru
США нанесут «сокрушительный удар» по российским военным в случае, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине. Об этом рассказал газете Daily Mail американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес (Ben Hodges).
При этом он выразил мнение, что считает крайне маловероятным сценарий, при котором российский лидер отдаст приказ нанести ядерный удар. Однако, подчеркнул Ходжес, реакция президента США Джо Байдена на применение любого стратегического оружия массового уничтожения будет «быстрой и жесткой».
Американский генерал-лейтенант добавил, что ответ Вашингтона может быть не ядерным, однако при этом могут быть уничтожены российские базы в Крыму. Также Ходжес допустил, что удар может быть нанесен по Черноморскому флоту России. Lenta.Ru
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