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НОВОСТИ

Импортный алкоголь стремительно покидает полки российских магазинов - СМИ

11:05 22.09.2022 Источник: Коммерсант.ru

Ассортимент импортного алкоголя в федеральных сетях за июнь—август сократился на 40–95% год к году в зависимости от категории, а в ближайшие три месяца может уменьшиться еще на 40–50%. Такие данные “Ъ” предоставили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; включает X5 Group, «Магнит», «Лента», Auchan, «Азбука вкуса» и др). 

В частности, полностью прекратились поставки игристых вин региона Шампань, на 70% упал импорт виски, на 60% — французского коньяка и импортного пива. На этом фоне закупочные цены на импортное спиртное с февраля выросли на 27–40%, а по части позиций — на 70%, говорят в АКОРТ.

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