В России выявили 53 457 случаев заражения ковидом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 53 457, летальных исходов из-за ковида — на 106. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 53 045 случаев заражения и 107 смертей, всего с начала пандемии — 20 641 559 и 386 447 соответственно.

Число выздоровевших после ковида увеличилось за сутки на 57 019 против 59 718 днем ранее — до 19 594 562.