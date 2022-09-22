Европу ждет сложная зима, но она знает, за что платит эту цену — фон дер Ляйен

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европу ждет трудная зима на фоне отказа от российских энергоносителей, но она знает, «за что платит такую цену». Об этом заявила председатель Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью телекомпании Си-эн-эн, опубликованном в ночь на четверг.

«Нас ждет суровая зима, но мы знаем, за что нам придется заплатить эту цену. Это вопрос противостояния демократии и автократии. И я глубоко убеждена, что демократия возобладает», — сказала она.

Глава ЕК добавила, что Европа продолжает «упорно работать» над снижением зависимости от российских энергоносителей. По ее словам, европейские газохранилища заполнены на 86%, объединение также принимает меры по энергосбережению.