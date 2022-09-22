Путин присвоил звание Героя России посмертно молодогвардейцу Третьякевичу

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно молодогвардейцу Виктору Третьякевичу, погибшему в годы Великой Отечественной войны и некоторое время ошибочно считавшемуся предателем. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг.

В документе поясняется, что награда присвоена за «активное участие в создании и деятельности подпольной комсомольской организации „Молодая гвардия“, мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны».