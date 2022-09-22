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НОВОСТИ

В результате обмена пленными с Украиной в Россию доставлены 55 военных ВС РФ, ЛНР и ДНР

12:08 22.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 50 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность, доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате сложного переговорного процесса по обмену, сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», — сказал он.

Конашенков также уточнил, что военнослужащие сейчас находятся в медицинских учреждениях Минобороны России. «Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — сказал генерал.

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