В результате обмена пленными с Украиной в Россию доставлены 55 военных ВС РФ, ЛНР и ДНР
12:08 22.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 50 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность, доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате сложного переговорного процесса по обмену, сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», — сказал он.
Конашенков также уточнил, что военнослужащие сейчас находятся в медицинских учреждениях Минобороны России. «Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — сказал генерал.
НОВОСТИ
- 10:20 22.09.2022
- Генерал Ходжес заявил, что США могут уничтожить Черноморский флот
- 14:32 21.09.2022
- Решений об изменении статуса СВО и введении военного положения не было — Песков
- 13:05 21.09.2022
- Песков связал частичную мобилизацию с действиями стран НАТО против РФ
- 13:00 21.09.2022
- Мобилизация может коснуться некоторых выпускников военных кафедр — Картаполов
- 12:32 21.09.2022
- Будут сформированы новые части для усиления защиты госграницы РФ
- 12:07 21.09.2022
- Мобилизации касается в первую очередь военнообязанных первого разряда — Картаполов
- 11:20 21.09.2022
- Потери ВСУ в ходе СВО составили более 100 тыс. человек убитыми и ранеными — Шойгу
- 10:07 21.09.2022
- Студентов частичная мобилизация не коснется — Шойгу
- 22:31 20.09.2022
- Глава комитета Госдумы по обороне: Всеобщей мобилизации не будет
- 16:12 19.09.2022
- Идею Кадырова о самомобилизации населения должны оценивать в Минобороны — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать