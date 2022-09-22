Медведев призвал не пугать РФ ударами НАТО по Крыму, пообещав ответ гиперзвуком

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россию не надо пугать разговорами про удар НАТО по Крыму, гиперзвуковое оружие способно достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее. Об этом в своем телеграм-канале в четверг написал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее», — написал Медведев.