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РФ дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве — Рябков

13:05 22.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия дала согласие на назначение Линн Трейси новым послом США в Москве. Об этом заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад. Они анонсировали, что она выдвинута на эту должность только что. А агреман мы дали», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о том, ожидает ли Россия, что с назначением нового американского посла диалог между Москвой и Вашингтоном активизируется, Рябков отметил, что необходимо дождаться утверждения кандидатуры Трейси в Сенате. «Мы не знаем тамошний календарь, тем более приближаются промежуточные выборы. Я не могу даже прогнозировать никакие графики. Но это все на их стороне. Пусть они решают», — сказал замминистра.

Во вторник президент США Джо Байден сообщил о намерении выдвинуть на пост посла в России главу диппредставительства в Армении Линн Трейси.

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