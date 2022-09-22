В Москве выявили 5 994 случая заражения коронавирусом за сутки

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 5 994 против 6 647 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 167 990 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 29 против 30 днем ранее, до 45 805. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 8 789, до 2 945 036.