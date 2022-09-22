Кремль не комментирует обмен пленными с Украиной, в том числе данные о Медведчуке — Песков
13:32 22.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не комментирует подробности обмена пленными с Украиной, в том числе о том, был ли в их числе политик Виктор Медведчук, сообщил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я не могу комментировать информацию об этом обмене. Вы знаете, что была информация по линии нашего министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на родину, которые спасены. Если будет дополнительная информация, она последует», — ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать данные об обмене.
В ответ на уточняющий вопрос о том, не комментирует ли Кремль информацию конкретно о Медведчуке или о всех пленных, Песков указал: «В целом [не могу комментировать]». «Нет, у меня нет полномочий это комментировать», — добавил он в ответ на замечание одного из журналистов, что на фото с обмена пленными якобы были «азовцы».
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Решением Верховного суда РФ от 2 августа 2022 г. украинский националистический полк «Азов» признан террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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