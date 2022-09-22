Иран, Россия и Китай проведут этой осенью совместные учения ВМС
15:00 22.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран, Россия и Китай планируют провести совместные учения военно-морских сил этой осенью. Об этом в четверг заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери в рамках пресс-конференции на параде ВС Ирана.
«Учения с участием ВМС Ирана, России и Китая пройдут в северной части акватории Индийского океана осенью этого года, — сообщил Багери, которого цитирует агентство Мехр. — Пакистан, Оман и ряд других стран, вероятно, также примут участие в данных мероприятиях».
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