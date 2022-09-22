Иран, Россия и Китай проведут этой осенью совместные учения ВМС

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран, Россия и Китай планируют провести совместные учения военно-морских сил этой осенью. Об этом в четверг заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери в рамках пресс-конференции на параде ВС Ирана.

«Учения с участием ВМС Ирана, России и Китая пройдут в северной части акватории Индийского океана осенью этого года, — сообщил Багери, которого цитирует агентство Мехр. — Пакистан, Оман и ряд других стран, вероятно, также примут участие в данных мероприятиях».