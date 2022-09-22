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Вручение повесток задержанным на митингах не противоречит закону — Песков

15:32 22.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Практика вручения повесток задержанным на митингах против проведения спецоперации не противоречит закону, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Она не противоречит закону», — заметил он в ответ на вопрос, насколько оправдана эта практика.

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