Бюджет РФ будет дефицитным ближайшие три года — Мишустин
16:00 22.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бюджет России будет дефицитным в 2023–2025 годах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
«В течение всего периода бюджет будет дефицитным, основным источником его покрытия станут государственные заимствования», — сказал глава кабинета министров.
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