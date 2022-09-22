Бюджет РФ будет дефицитным ближайшие три года — Мишустин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бюджет России будет дефицитным в 2023–2025 годах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

«В течение всего периода бюджет будет дефицитным, основным источником его покрытия станут государственные заимствования», — сказал глава кабинета министров.