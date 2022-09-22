Все военнопленные Донбасса на Украине подвергаются пыткам — Пушилин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все военнослужащие союзных сил в украинском плену подвергаются пыткам. Об этом в четверг заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Я вам скажу, что все наши ребята подвергаются пыткам, унижениям, издевательствам, конечно, для них каждый день, каждый час, он является невыносимым в плане того, что им приходится пережить», — сказал он.