Универсальное пособие объединит действующие выплаты для семей с детьми — Минтруд РФ
17:40 22.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Универсальное пособие для семей с невысокими доходами объединит выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплату на первого ребенка, которая предоставляется из бюджета во всех регионах, выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть только в 78 регионах, пособие на детей от 3 до 8 лет, которое выплачивается органами социальной защиты, и пособие на детей от 8 до 17 лет, которое выплачивается ПФР. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минтруда.
«Единое пособие для семей с невысокими доходами на детей в возрасте до 17 лет, а также для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки. Унифицируются правила выплат на детей до 3 лет. Это позволит получать поддержку из бюджета родителям вторых, третьих и последующих детей во всех регионах. Пособие объединит выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплату на первого ребенка, которая предоставляется из бюджета во всех регионах, выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам, пособие на детей от 3 до 8 лет, которое выплачивается органами социальной защиты, и пособие на детей от 8 до 17 лет, которое выплачивается ПФР», — рассказали в министерстве.
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