Рейтинг Новикомбанка пересмотрен в сторону повышения
17:59 22.09.2022
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг Новикомбанка в сторону повышения – до уровня ruА+. Ранее у опорного банка госкорпорации «Ростех» был рейтинг ruA со стабильным прогнозом. Как сообщают аналитики «Эксперт РА» в своем отчете, новый рейтинг Новикомбанка обусловлен его устойчивыми позициями в ключевом бизнес-сегменте, адекватной позицией по капиталу, высокой рентабельностью и приемлемым качеством активов, адекватными оценками ликвидности и уровня корпоративного управления.
«Повышение рейтинга подтверждает устойчивость бизнес-модели Новикомбанка, - говорит председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения «СоюзМаш» Елена Георгиева. - В условиях беспрецедентной экономической волатильности, санкционных ограничений и серьезных вызовов, с которыми столкнулся весь банковский рынок, Новикомбанк продолжает решать стратегические задачи, поставленные акционером и набсоветом – мы активно кредитуем промышленность и разрабатываем инструменты поддержки инновационных проектов. Банк с запасом выполняет все регуляторные требования, обеспечивает возможность для выплаты дивидендов акционеру, наращивает капитал».
Среди важных позитивных факторов повлиявших на повышение рейтинга Новикомбанка, как считают аналитики «Эксперт РА», - опережающий рост размера капитала по сравнению с величиной активов под риском. При этом, полагают в агентстве, рост кредитной активности банка не приведет «к существенной утилизации капитала». Сильные капитальные позиции Новикомбанка также обусловлена высокой рентабельностью и низким показателем cost to income, которые позволяют кредитной организации, начиная с 2020 года ежегодно выплачивать дивиденды.
Отметим, что Новикомбанк значительно увеличил фондирование от федерального и региональных бюджетов, размещая эти средства в ликвидные активы. Аналитики «Эксперт РА» также положительно оценили наличие у компании значительного объема доступных источников дополнительной ликвидности (например, невыбранных лимитов на рынке МБК, а также возможности привлечения фондирования под залог нерыночных активов и портфеля ценных бумаг). «Уровень корпоративного управления и организации системы управления рисками соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам. Стабильно высокая эффективность деятельности банка привела к изменению оценки блока факторов с удовлетворительной на адекватную, сказано в отчете. - На горизонте действия рейтинга кредитная организация предполагает нарастить кредитную активность, сохраняя упор на финансировании крупных производственных предприятий, а также высокие показатели рентабельности и капитализации».
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