Президент Сербии: Не вижу ничего хорошего в обозримом будущем, в мире не происходит ничего хорошего
22:10 22.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Не вижу ничего хорошего в обозримом будущем, в мире не происходит ничего хорошего, если вы меня спрашиваете, прекратятся ли бои, война — не прекратятся и не закончатся скоро. Будет только тяжелее, и когда я вам это 100 раз говорил, вы меня называли „королевой драмы“ и „сумасшедшим“, а в итоге оказалось, что все это было истиной. Я руководствуюсь логикой железного детерминизма, выстраиваю факты, я слишком серьезный человек, чтобы говорить глупости. Геополитическая мировая ситуация идет вниз, и мы будем свидетелями большого, большого, большого мирового конфликта», — сказал сербский лидер.
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