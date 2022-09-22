Президент Сербии: Не вижу ничего хорошего в обозримом будущем, в мире не происходит ничего хорошего

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Геополитическая ситуация в мире ухудшается, мир станет свидетелем глобального конфликта. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич, выступая перед журналистами на полях Генассамблеи ООН. Трансляцию вело агентство Танюг.

«Не вижу ничего хорошего в обозримом будущем, в мире не происходит ничего хорошего, если вы меня спрашиваете, прекратятся ли бои, война — не прекратятся и не закончатся скоро. Будет только тяжелее, и когда я вам это 100 раз говорил, вы меня называли „королевой драмы“ и „сумасшедшим“, а в итоге оказалось, что все это было истиной. Я руководствуюсь логикой железного детерминизма, выстраиваю факты, я слишком серьезный человек, чтобы говорить глупости. Геополитическая мировая ситуация идет вниз, и мы будем свидетелями большого, большого, большого мирового конфликта», — сказал сербский лидер.