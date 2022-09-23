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НОВОСТИ

В центре Мелитополя прогремел взрыв

09:05 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв прогремел в центре Мелитополя. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации Мелитополя.

«В центре Мелитополя прозвучал взрыв. Информация уточняется», — сказали в пресс-службе.

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