Корабли ВМФ России и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в Тихом океане
09:32 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Моряки боевых кораблей ВМФ России и ВМС Китая в ходе совместного патрулирования в акватории Тихого океана провели ряд тренировок, в том числе по поиску и спасению на море и противовоздушной обороне отрядов. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.
«Моряки России и Китая отрабатывают маневрирование в составе различных строев и организацию связи между кораблями группировки. Проведено несколько совместных и частных тренировок, в ходе которых решались противолодочные задачи, совершенствовались вопросы ведения поиска и спасения на море, организации противовоздушной обороны отрядов, выполнялись полеты противолодочных и поисково-спасательных вертолетов корабельного базирования», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 09:20 23.09.2022
- Страны БРИКС подтвердили необходимость всеобъемлющей реформы ООН
- 09:05 23.09.2022
- В центре Мелитополя прогремел взрыв
- 09:00 23.09.2022
- В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав РФ
- 23:10 22.09.2022
- Кандидатуру на пост посла в РФ Линн Трейси президент США направил в Сенат
- 22:10 22.09.2022
- Президент Сербии: Не вижу ничего хорошего в обозримом будущем, в мире не происходит ничего хорошего
- 21:50 22.09.2022
- На ГА ООН встречу с Лавровым запросили главы МИД Франции и ФРГ
- 21:35 22.09.2022
- Яир Лапид назвал "правильной вещью" создания двух государств: Израиля и Палестины
- 21:30 22.09.2022
- Кулеба: Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине
- 21:26 22.09.2022
- Создана горячая линия "122" для ответов на вопросы о частичной мобилизации
- 21:21 22.09.2022
- Премьер Израиля назвал условие снятия ограничений с Газы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать