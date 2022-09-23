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Корабли ВМФ России и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в Тихом океане

09:32 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Моряки боевых кораблей ВМФ России и ВМС Китая в ходе совместного патрулирования в акватории Тихого океана провели ряд тренировок, в том числе по поиску и спасению на море и противовоздушной обороне отрядов. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.

«Моряки России и Китая отрабатывают маневрирование в составе различных строев и организацию связи между кораблями группировки. Проведено несколько совместных и частных тренировок, в ходе которых решались противолодочные задачи, совершенствовались вопросы ведения поиска и спасения на море, организации противовоздушной обороны отрядов, выполнялись полеты противолодочных и поисково-спасательных вертолетов корабельного базирования», — говорится в сообщении.

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