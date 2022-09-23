США будут совместно с Индией разрабатывать беспилотники — АФП

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон намерен совместно с Нью-Дели начать разработку беспилотников, Индия будет их производить и экспортировать в другие страны региона. Об этом, как пишет в четверг агентство Франс Пресс, заявил небольшой группе журналистов и экспертов помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Илай Ратнер.

По его словам, США «хотят поддержать Индию» в ее стремлении диверсифицировать свои вооружения, которые в основном произведены в РФ, и нарастить собственное оборонное производство. «На практике это означает, что мы будем тесно сотрудничать с Индией для совместного производства и разработки средств, которые будут отвечать ее целям модернизации своей обороны», — заявил американский чиновник. Ратнер при этом пояснил, что Индия затем сможет «экспортировать [соответствующую продукцию] партнерам» двух стран в регионе «по доступным ценам».

По данным Франс Пресс, представитель Пентагона, в частности, упомянул о возможности совместной разработки запускаемых с самолетов беспилотников, а также систем защиты от дронов. Помимо этого, пишет агентство, американская сторона в краткосрочной и среднесрочной перспективах рассматривает возможность совместного производства с Индией «крупных вооружений». «У нас хорошо идут переговоры с нашими коллегами в Индии на самом высоком уровне. <…> Мы надеемся рассказать больше в скором времени», — заявил Ратнер, не уточнив, о каких именно вооружениях идет речь.