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Сингапур вытеснил Гонконг из тройки лидеров в рейтинге ведущих финансовых центров

10:05 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сингапур вытеснил Гонконг из тройки лидеров в рейтинге ведущих финансовых центров мира, составленном британской аналитической группой Z/Yen совместно с Китайским институтом развития (Шэньчжэнь). Как отмечает в пятницу газета «Саут Чайна морнинг пост», Гонконг из-за сохраняющихся карантинных ограничений в условиях пандемии опустился с третьего на четвертое место.

Сингапур, напротив, поднялся на три позиции. Лидерами рейтинга остаются Нью-Йорк и Лондон. В первую десятку также вошли Сан-Франциско, Шанхай, Лос-Анджелес, Пекин и Шэньчжэнь.

Токио опустился сразу на семь позиций — до 16-го места. «Сохраняющиеся ограничения на поездки в такие места, как Гонконг и Токио, влияют на их способность поддерживать нормальный бизнес», — отмечается в докладе авторов рейтинга.

Москва потеряла в рейтинге 22 позиции и оказалась на 73-м месте, Санкт-Петербург опустился на 17 позиций, до 114-й строчки. В общей сложности авторы исследования охватили 119 городов.

Индекс мировых финансовых центров начал рассчитываться в 2007 году и обновляется раз в полгода.

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