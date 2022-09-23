Страны БРИКС призвали воздерживаться от несправедливых экономических мер
11:00 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая и ЮАР) призвали воздерживаться от экономических мер, не соответствующих международному праву, Уставу Организации Объединенных Наций и правилам Всемирной торговой организации. Об этом говорится в сообщении для прессы по итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Министры [иностранных дел] призвали все государства воздерживаться от применения любых экономических, финансовых или торговых мер, не соответствующих правилам ВТО, международному праву и Уставу ООН, которые препятствуют достижению экономического и социального прогресса, особенно в развивающихся странах», — указано в документе, опубликованном в пятницу на сайте МИД Индии.
Участники встречи подтвердили свою приверженность укреплению многосторонней системы ВТО, основанной на консенсусе, а также прозрачных и недискриминационных правилах. Они также подчеркнули необходимость восстановления эффективно функционирующего механизма разрешения споров к 2024 году, как это предусмотрено в итоговом документе 12-й Министерской конференции ВТО.
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