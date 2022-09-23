В Узбекистане приостановлено обслуживание карт «Мир»

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обслуживание карт российской платежной системы «Мир» с 23 сентября приостановлено в Узбекистане в связи с проведением технических процедур. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба межбанковской платежной системы (ПС) республики Uzcard («Узкард»).

«Единый общереспубликанский процессинговый центр уведомляет вас о том, что в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard с 09:00 (7:00 мск — прим. ТАСС) 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживание карт „Мир“ в инфраструктуре ПС Uzcard и работу кобейджинговых карт Uzcard — „Мир“ за рубежом», — говорится в сообщении на сайте Uzcard.

В нем также указывается, что кобейджинговые карты Uzcard — «Мир» работают в штатном режиме в инфраструктуре платежной системы Uzcard на территории Узбекистана.