В Узбекистане приостановлено обслуживание карт «Мир»
11:05 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обслуживание карт российской платежной системы «Мир» с 23 сентября приостановлено в Узбекистане в связи с проведением технических процедур. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба межбанковской платежной системы (ПС) республики Uzcard («Узкард»).
«Единый общереспубликанский процессинговый центр уведомляет вас о том, что в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard с 09:00 (7:00 мск — прим. ТАСС) 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживание карт „Мир“ в инфраструктуре ПС Uzcard и работу кобейджинговых карт Uzcard — „Мир“ за рубежом», — говорится в сообщении на сайте Uzcard.
В нем также указывается, что кобейджинговые карты Uzcard — «Мир» работают в штатном режиме в инфраструктуре платежной системы Uzcard на территории Узбекистана.
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