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В РФ разработана система быстрой блокировки фишинговых сайтов - Краснов

11:32 23.09.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России разработана система быстрой блокировки фишинговых сайтов. Процесс занимает от трёх до 24 часов, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«Для пресечения попыток противозаконного использования интернет-ресурсов с финансовой информацией, например, фишинговых сайтов, Генпрокуратура России разработала систему их блокирования, в которой также участвуют Банк России и Роскомнадзор. На весь процесс блокировки уходит от трёх до 24 часов», — заявил Краснов на встрече с коллегами из стран ШОС в Астане.

Ранее ЦБ предложил обязать банки в течение 30 дней возвращать отправленные мошенникам деньги. Если средства были переведены за рубеж, то срок увеличивается до двух месяцев. Инициатива содержится в подготовленных при участии Центробанка поправках к закону о национальной платёжной системе.  Говорит Москва

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