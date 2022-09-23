В России выявили 53 335 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:05 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 53 335, летальных исходов из-за ковида — на 104. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 53 457 случаев заражения и 106 смертей, всего с начала пандемии — 20 694 894 и 386 551 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 57 625 против 57 019 днем ранее, до 19 652 187.
НОВОСТИ
- 12:00 23.09.2022
- Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию
- 10:32 23.09.2022
- Украина просит Запад срочно начать поставлять ей современные танки
- 10:00 23.09.2022
- США будут совместно с Индией разрабатывать беспилотники — АФП
- 09:32 23.09.2022
- Корабли ВМФ России и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в Тихом океане
- 21:30 22.09.2022
- Кулеба: Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине
- 15:12 22.09.2022
- Беспилотники ВСУ были сбиты в четверг в трех районах Крыма
- 10:20 22.09.2022
- Генерал Ходжес заявил, что США могут уничтожить Черноморский флот
- 14:32 21.09.2022
- Решений об изменении статуса СВО и введении военного положения не было — Песков
- 13:05 21.09.2022
- Песков связал частичную мобилизацию с действиями стран НАТО против РФ
- 13:00 21.09.2022
- Мобилизация может коснуться некоторых выпускников военных кафедр — Картаполов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать