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НОВОСТИ

В России выявили 53 335 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 53 335, летальных исходов из-за ковида — на 104. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 53 457 случаев заражения и 106 смертей, всего с начала пандемии — 20 694 894 и 386 551 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 57 625 против 57 019 днем ранее, до 19 652 187.

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