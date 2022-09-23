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Россия вышла на третье место в мире по объему платежей офшорным юанем

12:32 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия заняла третье место в мире по объему платежей юанем за пределами Китая, это следует из данных международной системы передачи межбанковских сообщений (SWIFT).

Согласно отчету SWIFT, на долю России в общем объеме платежей в юанях за пределами Китая в августе пришлось 4,27%. Первое и второе места заняли Гонконг и Великобритания, на них приходится 71,1% и 5,7% соответственно.

Рост доли России в мировом объеме платежей юанем за пределами Китая начался в апреле, после введения западными странами санкций против РФ и отключения некоторых российских банков от международной системы передачи финансовых сообщений.

Согласно данным ежемесячных отчетов SWIFT, в апреле доля России в офшорных платежах с использованием юаня составляла лишь 0,62%, тогда Россия занимала 12 место в мире по этому показателю. За последние пять месяцев произошел значительный рост: по итогам мая доля России увеличилась до 0,79%, а по итогам июня — до 1,42%. На третье место по объему платежей офшорным юанем Россия вышла в июле — 3,9%, в августе позиция сохранилась, а доля составила 4,27%.

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