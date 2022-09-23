В Москве выявили 4 923 случая заражения коронавирусом за сутки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 4 923 против 5 994 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 172 913 случаев инфицирования.

Число умерших из-за ковида в городе за сутки возросло на 28 против 29 днем ранее — до 45 833. Количество выздоровевших увеличилось на 7 046 — до 2 952 082.