В Москве выявили 4 923 случая заражения коронавирусом за сутки
13:00 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 4 923 против 5 994 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 172 913 случаев инфицирования.
Число умерших из-за ковида в городе за сутки возросло на 28 против 29 днем ранее — до 45 833. Количество выздоровевших увеличилось на 7 046 — до 2 952 082.
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