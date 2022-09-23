Лукашенко заявил, что в Белоруссии мобилизации не будет

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что мобилизации в стране не будет.

«Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас <…>. Не будет никакой мобилизации. Это вранье», — сказал президент журналистам, его слова приводит агентство БелТА.