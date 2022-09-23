Пескову неизвестно, где в настоящее время находится Медведчук и общался ли он с Путиным
14:32 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, где в настоящее время находится политик Виктор Медведчук. «Нет», — ответил Песков в пятницу на вопрос о том, известно ли Кремлю, где сейчас Медведчук.
Пескову также неизвестно, общался ли глава государства Владимир Путин с Виктором Медведчуком после того, как появилась информация об обмене политика. «Мне неизвестно, что президент общался с ним, я не располагаю такой информацией», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
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