Пескову неизвестно, где в настоящее время находится Медведчук и общался ли он с Путиным

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, где в настоящее время находится политик Виктор Медведчук. «Нет», — ответил Песков в пятницу на вопрос о том, известно ли Кремлю, где сейчас Медведчук.

Пескову также неизвестно, общался ли глава государства Владимир Путин с Виктором Медведчуком после того, как появилась информация об обмене политика. «Мне неизвестно, что президент общался с ним, я не располагаю такой информацией», — ответил Песков на соответствующий вопрос.