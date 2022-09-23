Запорожская область объявит о независимости перед вхождением в состав РФ — Рогов
16:00 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запорожская область в случае, если ее жители проголосуют на референдуме за вхождение в состав России, объявит о независимости в границах освобожденных территорий, поскольку только после этого возможно присоединение. Об этом заявил в пятницу ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Да, условно некоторое время, пока нас не примет Россия, мы будем независимыми. Ничего не меняем, оставляем название Запорожская область, чтобы не было путаницы. Все делается по федеральному конституционному закону № 6 „О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя“, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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