Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини усмотрел угрозу цензуры в словах главы ЕК

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини обвинил главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в угрозах и цензуре. Об этом он заявил в пятницу, комментируя ее высказывание о том, что, если после выборов в Италии «ситуация будет сложной, есть инструменты, как в случаях с Польшей и Венгрией».

«Это — настоящая недостойная угроза, вмешательство. Эта дама представляет всех европейцев, ее зарплату оплачиваем мы, и она позволяет себе такие угрозы. Парламентская группа „Лиги“ представит резолюцию о цензуре. В воскресенье будут голосовать итальянцы, а не бюрократы в Брюсселе, я бы на их месте подумал о дороговизне энергоносителей», — приводит его слова агентство АНСА.