Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини усмотрел угрозу цензуры в словах главы ЕК
16:12 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини обвинил главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в угрозах и цензуре. Об этом он заявил в пятницу, комментируя ее высказывание о том, что, если после выборов в Италии «ситуация будет сложной, есть инструменты, как в случаях с Польшей и Венгрией».
«Это — настоящая недостойная угроза, вмешательство. Эта дама представляет всех европейцев, ее зарплату оплачиваем мы, и она позволяет себе такие угрозы. Парламентская группа „Лиги“ представит резолюцию о цензуре. В воскресенье будут голосовать итальянцы, а не бюрократы в Брюсселе, я бы на их месте подумал о дороговизне энергоносителей», — приводит его слова агентство АНСА.
НОВОСТИ
- 17:12 23.09.2022
- Минск требует сократить штат посольства Эстонии до 1 дипломата и 1 работника техперсонала
- 17:00 23.09.2022
- МИД Франции дал понять, что решение не приглашать РФ на МАК политическое — Захарова
- 16:32 23.09.2022
- Студенты вузов РФ заочной формы обучения могут быть призваны по частичной мобилизации
- 16:00 23.09.2022
- Запорожская область объявит о независимости перед вхождением в состав РФ — Рогов
- 15:32 23.09.2022
- Запрет Минском на вывоз промышленных товаров будет обсуждаться с Москвой — Песков
- 15:12 23.09.2022
- Земан считает, что Путин не блефует, когда говорит о защите РФ всеми средствами
- 15:00 23.09.2022
- Польша в октябре получит первые приобретенные у Турции БПЛА Bayraktar
- 14:32 23.09.2022
- Пескову неизвестно, где в настоящее время находится Медведчук и общался ли он с Путиным
- 14:12 23.09.2022
- Американцы этой зимой будут платить за электричество на 42% больше, чем 2 года назад — NBC
- 14:00 23.09.2022
- Кабмин пока решает, как поступить с кредитами мобилизованных россиян — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать