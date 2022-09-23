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НОВОСТИ

Студенты вузов РФ заочной формы обучения могут быть призваны по частичной мобилизации

16:32 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Студенты российских вузов заочной формы обучения могут быть призваны в рамках частичной мобилизации по решению призывной комиссии, сообщается в пятницу в телеграм-канале информационного портала «Объясняем.рф».

«Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации», — говорится в сообщении.

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