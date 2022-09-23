МИД Франции дал понять, что решение не приглашать РФ на МАК политическое — Захарова
17:00 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Французское дипведомство дало понять, что решение не приглашать Россию к участию в работе 73-го Международного астронавтического конгресса (МАК), проходившего 18–22 сентября в Париже, политически мотивировано. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«По итогам неоднократных обращений в МИД Франции в его качестве соорганизатора конгресса нам четко дали понять, что решение не приглашать Россию — политическое, о выдаче виз ключевым членам нашей делегации речь не идет. В условиях такого откровенно хамского, провокационного шага Парижа участие представителей Роскосмоса оказалось попросту невозможным», — отметила дипломат.
НОВОСТИ
- 17:12 23.09.2022
- Минск требует сократить штат посольства Эстонии до 1 дипломата и 1 работника техперсонала
- 16:32 23.09.2022
- Студенты вузов РФ заочной формы обучения могут быть призваны по частичной мобилизации
- 16:12 23.09.2022
- Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини усмотрел угрозу цензуры в словах главы ЕК
- 16:00 23.09.2022
- Запорожская область объявит о независимости перед вхождением в состав РФ — Рогов
- 15:32 23.09.2022
- Запрет Минском на вывоз промышленных товаров будет обсуждаться с Москвой — Песков
- 15:12 23.09.2022
- Земан считает, что Путин не блефует, когда говорит о защите РФ всеми средствами
- 15:00 23.09.2022
- Польша в октябре получит первые приобретенные у Турции БПЛА Bayraktar
- 14:32 23.09.2022
- Пескову неизвестно, где в настоящее время находится Медведчук и общался ли он с Путиным
- 14:12 23.09.2022
- Американцы этой зимой будут платить за электричество на 42% больше, чем 2 года назад — NBC
- 14:00 23.09.2022
- Кабмин пока решает, как поступить с кредитами мобилизованных россиян — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать