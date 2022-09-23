МИД Франции дал понять, что решение не приглашать РФ на МАК политическое — Захарова

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французское дипведомство дало понять, что решение не приглашать Россию к участию в работе 73-го Международного астронавтического конгресса (МАК), проходившего 18–22 сентября в Париже, политически мотивировано. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«По итогам неоднократных обращений в МИД Франции в его качестве соорганизатора конгресса нам четко дали понять, что решение не приглашать Россию — политическое, о выдаче виз ключевым членам нашей делегации речь не идет. В условиях такого откровенно хамского, провокационного шага Парижа участие представителей Роскосмоса оказалось попросту невозможным», — отметила дипломат.