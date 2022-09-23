Минск требует сократить штат посольства Эстонии до 1 дипломата и 1 работника техперсонала
17:12 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия потребовала сократить штат посольства Эстонии с 1 октября до одного дипломата для выполнения консульских функций и одного работника административно-технического персонала.
«В условиях неуважительного отношения к суверенитету нашей страны со стороны эстонского руководства Республика Беларусь в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях не видит смысла широкого дипломатического присутствия Эстонии на своей территории, — говорится в пятницу в сообщении пресс-службы МИД Белоруссии. — В этой связи штат посольства этой страны с 1 октября 2022 года должен быть доведен до одного дипломатического сотрудника для выполнения консульских функций и одного работника административно-технического персонала».
Подчеркивается, что аналогичным образом белорусская сторона сократит свое дипломатическое присутствие в Эстонии, при этом посол Белоруссии в Эстонии отзывается на консультации в Минск.
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