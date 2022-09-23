Индия выступает за расследование случаев нарушений прав человека на Украине

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия считает, что все случаи нарушения прав человека и международного законодательства на Украине в ходе продолжающегося конфликта должны быть объективно расследованы. Заявление представил в пятницу на интерактивном диалоге с Комиссией по расследованию ситуации с правами человека на Украине, прошедшем в Женеве в рамках 51-й сессии Совета ООН по правам человека, постоянный представитель Индии Индра Пандеи.

«Мы считаем, что не может быть оправдания нарушению прав человека или международного права даже в конфликтных ситуациях. Любой такой акт нарушения должен быть расследован объективным и независимым образом», — говорится в заявлении, опубликованном в «Твиттере» индийского постоянного представительства при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.