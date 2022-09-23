Индия выступает за расследование случаев нарушений прав человека на Украине
19:05 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы считаем, что не может быть оправдания нарушению прав человека или международного права даже в конфликтных ситуациях. Любой такой акт нарушения должен быть расследован объективным и независимым образом», — говорится в заявлении, опубликованном в «Твиттере» индийского постоянного представительства при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
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