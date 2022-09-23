0
0
5
НОВОСТИ

Финляндия закрвает границу для туристов из РФ по всем шенгенским визам

19:35 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Финляндии в ближайшие дни запретят гражданам РФ въезжать в республику с туристическими целями по любым шенгенским визам. Об этом в пятницу сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто на пресс-конференции, текстовую трансляцию которой вела газета «Хельсингин саномат».

«Всем тем, кто пересекает границу с целью туризма, запрещен въезд в страну. Это относится как к тем, кто путешествует по шенгенским визам, ранее выданным Финляндией, так и к тем, кто путешествует по шенгенским визам других стран», — сказал министр.

Он добавил, что въезд в республику гражданам РФ будет разрешен с целью работы, учебы и посещения родственников.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:05 23.09.2022
Индия выступает за расследование случаев нарушений прав человека на Украине
0
171
18:35 23.09.2022
МИД Мексики: Мы не вводим никаких санкций против России...
0
201
17:40 23.09.2022
Цена нефти Brent опускалась ниже $86 за баррель
0
231
17:12 23.09.2022
Минск требует сократить штат посольства Эстонии до 1 дипломата и 1 работника техперсонала
0
287
17:00 23.09.2022
МИД Франции дал понять, что решение не приглашать РФ на МАК политическое — Захарова
0
359
16:32 23.09.2022
Студенты вузов РФ заочной формы обучения могут быть призваны по частичной мобилизации
0
350
16:12 23.09.2022
Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини усмотрел угрозу цензуры в словах главы ЕК
0
334
16:00 23.09.2022
Запорожская область объявит о независимости перед вхождением в состав РФ — Рогов
0
338
15:32 23.09.2022
Запрет Минском на вывоз промышленных товаров будет обсуждаться с Москвой — Песков
0
382
15:12 23.09.2022
Земан считает, что Путин не блефует, когда говорит о защите РФ всеми средствами
0
367

Возврат к списку