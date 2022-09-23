Финляндия закрвает границу для туристов из РФ по всем шенгенским визам
19:35 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Всем тем, кто пересекает границу с целью туризма, запрещен въезд в страну. Это относится как к тем, кто путешествует по шенгенским визам, ранее выданным Финляндией, так и к тем, кто путешествует по шенгенским визам других стран», — сказал министр.
Он добавил, что въезд в республику гражданам РФ будет разрешен с целью работы, учебы и посещения родственников.
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