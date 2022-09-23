Финляндия закрвает границу для туристов из РФ по всем шенгенским визам

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Финляндии в ближайшие дни запретят гражданам РФ въезжать в республику с туристическими целями по любым шенгенским визам. Об этом в пятницу сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто на пресс-конференции, текстовую трансляцию которой вела газета «Хельсингин саномат».

«Всем тем, кто пересекает границу с целью туризма, запрещен въезд в страну. Это относится как к тем, кто путешествует по шенгенским визам, ранее выданным Финляндией, так и к тем, кто путешествует по шенгенским визам других стран», — сказал министр.

Он добавил, что въезд в республику гражданам РФ будет разрешен с целью работы, учебы и посещения родственников.