G7 собирает в Германии конференцию по восстановлению Украины

20:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа семи (G7) намерена провести 25 октября в столице ФРГ конференцию по вопросам восстановления Украины. Об этом сообщается в письменном заявлении лидеров «семерки», которое распространила в пятницу пресс-служба германского правительства.

«Мы продолжим оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку [Киеву] и будем двигаться вперед с усилиями в сфере реконструкции, в том числе посредством проведения в Берлине 25 октября международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины», — говорится в документе.