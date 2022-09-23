G7 собирает в Германии конференцию по восстановлению Украины
20:47 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы продолжим оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку [Киеву] и будем двигаться вперед с усилиями в сфере реконструкции, в том числе посредством проведения в Берлине 25 октября международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины», — говорится в документе.
НОВОСТИ
- 22:00 23.09.2022
- Глава МИД России выступит на ГА ООН в субботу и проведет пресс-конференцию
- 21:45 23.09.2022
- США истощают свой нефтяной резерв в этом году быстрыми темпами - WSJ
- 21:20 23.09.2022
- Венгрия не намерена прекращать выдачу шенгенских виз гражданам России
- 19:35 23.09.2022
- Финляндия закрвает границу для туристов из РФ по всем шенгенским визам
- 19:05 23.09.2022
- Индия выступает за расследование случаев нарушений прав человека на Украине
- 18:35 23.09.2022
- МИД Мексики: Мы не вводим никаких санкций против России...
- 17:40 23.09.2022
- Цена нефти Brent опускалась ниже $86 за баррель
- 17:12 23.09.2022
- Минск требует сократить штат посольства Эстонии до 1 дипломата и 1 работника техперсонала
- 17:00 23.09.2022
- МИД Франции дал понять, что решение не приглашать РФ на МАК политическое — Захарова
- 16:32 23.09.2022
- Студенты вузов РФ заочной формы обучения могут быть призваны по частичной мобилизации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать