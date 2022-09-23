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НОВОСТИ

Венгрия не намерена прекращать выдачу шенгенских виз гражданам России

21:20 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не намерена отказываться от выдачи россиянам шенгенских виз, в том числе, многократных. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

«Есть ясная методология, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима. Это более сложная и немного более долгая процедура, чем когда такое соглашение есть. Но если его нет, это не означает, что мы не выдаем визы. Конечно, мы продолжим выдавать визы в соответствии с процедурой», — сказал он.

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