Глава МИД России выступит на ГА ООН в субботу и проведет пресс-конференцию
22:00 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Завтра тональность задаст выступлением на Генеральной ассамблее Сергей Викторович Лавров, не пропустите. После выступления на Генассамблее министр иностранных дел Российской Федерации даст пресс-конференцию, на которой ответит на огромное количество вопросов. Будет интересно и, я думаю, очень жарко», — сказала она.
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