Глава МИД России выступит на ГА ООН в субботу и проведет пресс-конференцию

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу выступит на 77-й сессии Генассамблеи ООН, а затем даст пресс-конференцию. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

«Завтра тональность задаст выступлением на Генеральной ассамблее Сергей Викторович Лавров, не пропустите. После выступления на Генассамблее министр иностранных дел Российской Федерации даст пресс-конференцию, на которой ответит на огромное количество вопросов. Будет интересно и, я думаю, очень жарко», — сказала она.