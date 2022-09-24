ФРГ не может полностью отказать от российского газа - Кречмер

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия не может отказаться от российского газа полностью, в случае нормализации на Украине нужно будет возобновить экономическое сотрудничество с Россией. Такую точку зрения выразил премьер земли Саксония, представитель Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер в интервью газетам группы «Функе», опубликованном в субботу.



«Мы видим сейчас, что не можем отказаться от российского газа. В том числе и наши санкции стали причиной данной ситуации с дефицитом», — полагает он. «Мы всеми силами должны пытаться завершить этот конфликт [на Украине] и потом вновь начать экономическое сотрудничество с Россией. Оружие должно замолчать. Мировое сообщество должно выступать за то, чтобы данный конфликт был урегулирован дипломатическим путем. Россия и Украина должны вернуться за стол переговоров», — указал Кречмер.



«Наша цель должна заключаться в том, чтобы вновь покупать газ из России после окончания нападения на Украину. В нынешней ситуации это не будет возможным», — отметил политик, указав на высокую стоимость газа сейчас. «Недостаточно просто экономить и, как министр экономики [ФРГ], надеяться на теплую зиму», — полагает Кречмер.



