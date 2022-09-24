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Байден заявил, что США не признают вхождение в состав РФ территорий Украины

09:40 24.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты никогда не признают вхождение в состав Российской Федерации территорий Украины по итогам проводимых референдумов. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении президента США Джо Байдена.

«Соединенные Штаты никогда не признают украинские территории чем-либо, кроме как частью Украины. Российские референдумы являются фикцией, ложным предлогом для попытки присоединить части Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН», — утверждает американский лидер.

«Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы создать дополнительные быстрые и мощные экономические издержки для России», — заявил Байден.

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