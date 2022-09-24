Семьи мобилизуемых граждан в Курской области получат патронаж - глава региона
14:10 24.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Губернатор региона Вадим Шумков в рамках организации работы областной комиссии по призыву дал поручение начальнику главного управления социальной защиты населения и главам муниципалитетов в части установления патронажа над семьями мобилизуемых граждан», — сказано в сообщении.
По словам Шумкова, каждой семье должны предоставить возможность внеочередного медицинского обследования, помочь решить вопросы юридической, материальной поддержки, оказать помощь детям, пожилым родителям. Должны составить социальный портрет каждой семьи, определить ее проблемы.
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