Семьи мобилизуемых граждан в Курской области получат патронаж - глава региона

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патронаж со стороны управления социальной защиты установят над семьями мобилизуемых людей в Курганской области. Соответствующее поручение дал глава региона Вадим Шумков, говорится в субботу в сообщении пресс-службы правительства региона.



«Губернатор региона Вадим Шумков в рамках организации работы областной комиссии по призыву дал поручение начальнику главного управления социальной защиты населения и главам муниципалитетов в части установления патронажа над семьями мобилизуемых граждан», — сказано в сообщении.



По словам Шумкова, каждой семье должны предоставить возможность внеочередного медицинского обследования, помочь решить вопросы юридической, материальной поддержки, оказать помощь детям, пожилым родителям. Должны составить социальный портрет каждой семьи, определить ее проблемы.



