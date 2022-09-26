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НОВОСТИ

Япония расширила санкции против РФ

09:32 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии утвердило новый пакет санкций против России из-за ситуации на Украине, в списки добавлена 21 организация, связанная с оборонной промышленностью, также вводится запрет на поставки товаров, имеющих отношение к производству химического оружия. Об этом сообщило в понедельник Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

В частности, в списки организаций, в отношении которых действует запрет на экспорт из Японии, попали ОАО «Мосэлектронпроект», НПО «Эталон», АО «Энергия», Институт теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Новые санкции вступают в силу с 3 октября.

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