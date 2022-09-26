Подорвавшийся в Мелитополе украинский диверсант готовил теракты

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский диверсант, подорвавшийся 25 сентября в Мелитополе, готовил теракты, дома у него обнаружено взрывное устройство, сообщил ТАСС представитель силовых ведомств Мелитополя.

«Погибший вчера в Мелитополе украинский диверсант готовил серию терактов, установило следствие. Личность человека, находившегося в автомобиле и погибшего при взрыве, оперативные сотрудники установили сразу: на месте было обнаружено приписное свидетельство ВСУ. Это, а также детонация боекомплекта, которая продолжалась после взрыва, разлетевшиеся деньги и другие факты и улики позволили выдвинуть версию о том, что боевик может быть причастен к другим терактам. В его квартире при обыске обнаружили взрывное устройство с пультом дистанционного управления, взрыватели, телефоны на взрывчатке, различные детали для изготовления взрывных устройств и усиленные магниты для крепления СВУ к днищу автомобиля», — сказал он.

Проверяется возможная причастность погибшего к совершению других терактов, уточнили в ВГА. Диверсант погиб 25 сентября при самоподрыве в своем автомобиле.