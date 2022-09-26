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НОВОСТИ

Стрельба произошла в школе № 88 в Ижевске, идет розыск злоумышленника — МВД республики

10:55 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный устроил стрельбу в школе № 88 города Ижевска, полиция принимает меры к задержанию злоумышленника. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в МВД по Удмуртии.

«Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого», — сказали в пресс-службе.

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