0
0
156
НОВОСТИ

Стрельба произошла в военкомате иркутского Усть-Илимска, военком в реанимации

11:32 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молодой человек устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска Иркутской области, военный комиссар Александр Елисеев находится в реанимации, сообщил в понедельник губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

«Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан», — отмечается в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Иркутской области, на 25-летнего задержанного жителя Усть-Илимска возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).

«На месте работает следственно-оперативная группа, в числе которых следователи СК и криминалисты. Подозреваемый допрашивается, выясняются мотивы преступления», — добавили в пресс-службе регионального СУ СК.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 26.09.2022
Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств — МИД о ЛНР и ДНР
0
38
12:08 26.09.2022
Напавший на школу в Ижевске был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву — СК РФ
0
72
12:00 26.09.2022
В России выявили 40 188 случаев заражения ковидом за сутки
0
58
11:58 26.09.2022
Вице-мэр Ракова: Врачи московских поликлиник провели телемедицинские консультации уже для 380 тыс. пациентов
0
81
11:24 26.09.2022
В результате стрельбы в школе в Ижевске погиб охранник, есть жертвы среди детей — губернатор
0
320
11:05 26.09.2022
Референдум в Запорожской области состоялся, явка перевалила за 50% — Рогов
0
158
10:55 26.09.2022
Стрельба произошла в школе № 88 в Ижевске, идет розыск злоумышленника — МВД республики
0
206
10:32 26.09.2022
Референдум в Херсонской области состоялся, общая явка превысила 50% — глава избиркома
0
205
10:20 26.09.2022
ВСУ за три дня референдума выпустили по ЛНР более 60 ракет из HIMARS
0
215
10:05 26.09.2022
Подорвавшийся в Мелитополе украинский диверсант готовил теракты
0
213

Возврат к списку