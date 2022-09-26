Стрельба произошла в военкомате иркутского Усть-Илимска, военком в реанимации
11:32 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Молодой человек устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска Иркутской области, военный комиссар Александр Елисеев находится в реанимации, сообщил в понедельник губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.
«Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан», — отмечается в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Иркутской области, на 25-летнего задержанного жителя Усть-Илимска возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).
«На месте работает следственно-оперативная группа, в числе которых следователи СК и криминалисты. Подозреваемый допрашивается, выясняются мотивы преступления», — добавили в пресс-службе регионального СУ СК.
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